Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato a margine del successo dei Bleus sull'Uruguay: ''Siamo felici e orgogliosi dopo questo successo meritato. Avevamo già fatto una grande cosa eliminando l'Argentina e oggi abbiamo ulteriormente alzato il livello. Con la nostra generosità sopperiamo anche alla fisiologica mancanza di esperienza. Adesso siamo nei primi 4 al mondo e sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. In ogni caso, non si parlerà di fallimento. Ora prepariamoci bene per la semifinale, nella quale recupereremo anche Matuidi''.