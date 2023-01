. Ieri si è concluso a Clairefontaine il sesto raduno di tutti gli arbitri d'élite e i nuovi vertici,, hanno introdotto alcune novità importanti volte a dare maggior trasparenza alla classe e a spegnere le tante polemiche degli ultimi anni. Una sperimentazione che cattura anche l'attenzione degli altri campionati europei, anche in Italia dove le bufere arbitrali sono all'ordine del giorno.- La prima riguarda. "Il Comitato Esecutivo - si legge in una nota - ha deciso di scrivere all'Ifab (International Football Association Board) per chiedere l'autorizzazione affinché la Francia sia una federazione sperimentale per il sistema audio degli arbitri dall'inizio alla fine della partita".Il cambiamento in questo senso risponde a una forte richiesta da parte dei club professionistici e del presidente della LFP, Vincent Labrune:, una mossa che si ripercuoterà inevitabilmente anche sul lancio del bando per i diritti tv del prossimo autunno.- La seconda, evidenzia RMC Sport, riguarda la comunicazione:. Questa novità non è ancora stata approvata ufficialmente dal Comitato Esecutivo della FF, ma presto arriveranno novità in questo senso con la creazione di un comitato tecnico di collegamento con rappresentanti di club di Ligue 1 e Ligue 2, membri della commissione arbitrale, Gaultier-Lannoy e rappresentanti della LFP. L'obiettivo è quello di definire i contorni delle line principali dell'arbitrato, in particolare per falli, cartellini, gestione di determinate situazioni e comunicazione complessiva. Due mosse per dare più trasparenza alla classe arbitrale, la Francia prepara una rivoluzione e l'Europa osserva.