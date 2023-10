Lucas Hernandez, difensore della Nazionale francese e del PSG, esalta il rendimento di Mike Maignan, portiere del Milan e della selezione transalpina, sfociando anche in una gaffe davvero curiosa: "Per me, oggi, non c'è nessuno migliore di lui. È in un momento incredibile, gioca ad un livello super. Per me è il numero 1 al mondo e abbiamo la fortuna di averlo nel club (si corregge, ride)... ehm nella Nazionale. Lo affronteremo a livello di club (il PSG sfiderà il Milan in Champions, ndr), ma è davvero un grande portiere".