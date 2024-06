AFP via Getty Images

Lacorre verso gli Europei e prepara l'ultima amichevole che domani vedrà la formazione di Deschamps ospitare il Canada. Nell'avvicinamento al match, tuttavia, i Bleus devono far fronte a un leggero stop fisico, che ha coinvolto il centrocampista della JuventusCome riportato da L'Equipe, il giocatore ex PSGdi ieri con i compagni. Alla base della sua assenza, unche - in vista delle importanti sfide che attendono nel Gruppo D - ha spinto Deschamps a optare per la prudenza.

Prudenza che sarà la parola d'ordine anche per quanto riguarda la sfida di domani con il Canada. Se l'affaticamento di Rabiot, la scelta più probabile rimane quella di risparmiarlo nell'amichevole, per poterlo avere al meglio la settimana prossima.