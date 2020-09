, fratello del tecnico del Torino Marco, ha parlato a Tuttosport, spiegando: "Ora è molto contento. Gli è mancato tantissimo il campo, per lui non poter esercitare questa professione è stato un vero e proprio incubo. L'ho sentito qualche giorno fa: adesso è veramente felice. E' rimasto colpito dalla volontà della squadra di assimilare i suoi concetti di gioco. E ha la percezione di essere finito in una società importante, con calciatori estremamente disponibili. E' ottimista, non sempre ha questo tipo di sensazioni, ma adesso sì: gli auguro di godersi il momento, perché so che poi quando ci sono gli impegni di campionato non ha nemmeno il tempo per respirare"."Innanzitutto la parentesi del Milan non la definirei negativa. Lui ha imparato, il Milan ha fatto tesoro degli errori e tutti ora vivono felici e contenti. Certo: avrebbero potuto aspettarlo un po' di più, come avevano fatto alla Sampdoria al primo anno. Era partito così così, poi la squadra lo ha seguito. A San Siro ha avuto poco tempo e non hanno difeso il suo progetto"."Naturalmente Marco lo conosce benissimo, l'ho allenato anch'io nelle giovanili del Pescara. E' un ragazzo forte e umile, conosce già il modo di giocare del mister e per il Toro sarebbe un grande colpo. In più, dal punto di vista caratteriale, Torreira è un leader: una presenza sempre positiva per la squadra, nonché un supporto per l'allenatore. So che Marco parla spesso con Torreira, se dovesse andare al Toro gli darebbe una grandissima mano. Per il bene di tutti, sarebbe meglio accontentare Marco sul mercato: manca poco per perfezionare la rosa a disposizione, non servono tanti altri rinforzi oltre a quelli che ha già".