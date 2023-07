Il futuro di Davide Frattesi anima il calciomercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo è l’oggetto del desiderio di diverse big di Serie A, che reputano l’azzurro classe 1999 il rinforzo adatto per alzare la qualità del proprio centrocampo. Tra queste spicca la Roma, che nelle ultime ore sta insistendo sul calciatore, tanto da vedere la quota di un trasferimento in giallorosso entro la fine dell’estate scendere a 2,50, seconda in lavagna dietro l’Inter, sempre favorita a 1,44 volte la posta. Sembra essersi raffreddata invece la pista Milan, con i rossoneri offerti a 4,50 mentre la Juventus, dopo il rinnovo di Rabiot, vuole rinforzare prima altri reparti: l’arrivo in bianconero di Frattesi è visto a 9.