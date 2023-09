, direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, è intervenuto a Sky Sport, tornando sull'ottimo inizio di stagione dei ciociari: "Abbiamo cambiato circa 20 giocatori all'inizio della stagione rispetto allo scorso campionato. Ero molto preoccupato, però avevo fiducia in Di Francesco. Dopo il cambio di allenatore,"."Noi cercavamo dei giocatori in determinati ruoli del campo e, non avendo un grande budget a disposizione, ci sono volute un po' di idee e conoscenza. Un giorno sono andato a vedermi l'amichevole Juve A contro Juve B e lì ho incontrato Giuntoli e Manna. Ho chiesto loro se c'era la possibilità di prendere in prestito Barrenechea, Kaio Jorge e Soulè. Sembrava inizialmente una trattativa nata per scherzo, ma loro sono stati bravi, mi hanno aiutato e li abbiamo presi"."Con il Real Madrid è stata una cosa un po' particolare. Devo ringraziare Ariedo Braida e Carlo Ancelotti che mi hanno dato una mano nel condurre la trattativa. Ho chiesto ad Ariedo Braida di chiamare Ancelotti per chiedere quale fosse la situazione di Reinier e devo dire che lui ci ha aiutato. Devo dire che qui a Frosinone da qualche anno a questa parte, tutto sta funzionando perché abbiamo una linea ben precisa che portiamo avanti ed una filosofia di lavoro delineata. I risultati si stanno vedendo".