Eusebio, allenatore del Frosinone ha parlato a Dazn in vista della gara contro l'Inter, dicendosi nettamente inferiore come aveva fatto il tecnico del Sassuolo Dionisi prima della vittoria di San Siro:"Credo che per poter competere con l'Inter bisogna superarsi. L'Inter è una corrazzata che ha tante armi a sua disposizione. Quello che fa più paura dell'Inter è la loro consapevolezza. Per competere con l'Inter bisogna mettere dentro il doppio di quello che abbiamo. Sarà una gara difficile ma bisognerà comunque andare lì e giocare con entusiasmo"- "Questo non lo so, ci devo ragionare. Dobbiamo preparare una gara accorta, sceglieremo la situazione più giusta per una gara difficile. Dobbiamo battere sempre sull'entusiasmo. Non posso dire dal punto di vista tattico come l'affronteremo perché non ho ancora deciso e perché non voglio dare troppo vantaggi"- "Non possiamo avere accorgimenti tattici solo per un calciatore. Affrontiamo una squadra fortissima, sicuramente Lautaro sta facendo benissimo ma cosi come Chalanoglu, Thuram e tanti altri. Dobbiamo affrontare la gara con grande attenzione e grande entusiasmo consapevoli che le differenze ci sono sotto tutti i punti di vista""Non deve sentire la pressione perché è una delle gare che giocherà in uno stadio pieno perché ha talento. E' una partita in cui mettendo in campo quello che mette in allenamento potrà togliersi soddisfazioni anche a San Siro. Non mi piace il concetto che non abbiamo nulla da perdere perché dobbiamo provare a portare a casa delle soddisfazioni. Andare a Milano partendo già battuti è un pensiero che non dobbiamo avere, poi il campo darà i suoi valori".