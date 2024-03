Frosinone e Lazio per scacciare la crisi, in quota biancocelesti verso i tre punti per dimenticare Sarri

Non è un momento facile per Lazio e Frosinone. I biancocelesti hanno perso le ultime tre di campionato e sono alle prese con il terremoto portato dalle dimissioni di Sarri, mentre i ciociari si ritrovano in zona retrocessione causa un 2024 che ha generato solo una vittoria contro il Cagliari. Gli esperti vedono favorita tra 2,15 e 2,18 la formazione capitolina, mentre il segno «1» si gioca traa 3,25 e 3,35. Il pari – risultato che forse servirebbe a poco da entrambe le parti – è in lavagna a 3,45. I precedenti sono in favore degli ospiti, che non hanno mai perso in cinque sfide contro i gialloblù in Serie A (4 vittorie, 1 pareggio), subendo un solo gol. Da metà dicembre 2023 il Frosinone è la squadra che ha subito più gol (33): ecco che i bookie puntano sull’Over, in leggero vantaggio a 1,80 rispetto all’Under, offerto a 1,90. Tra i marcatori spiccano i due centravanti della Lazio, Ciro Immobile e Valentin Castellanos, entrambi proposti a 2,50; si sale a 3,50, invece, per Matias Soule, a secco dalla gara contro il Milan del 2 febbraio.