Frosinone-Juve​ è la sfida valida per la quinta giornata di Serie A in programma domenica 23 settembre alle ore 20.30. I bianconeri di Max Allegri vanno a caccia di altri tre punti, per mantenere l'imbattibilità.



DOVE VEDERLA - Frosinone-Juve sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale 202 sul satellite, 373 e 383 sul digitale terrestre, e su Sky Sport, canale 252 del satellite. In streaming la partita sarà visibile attraverso il servizio per abbonati Sky Go su computer, tablet e smartphone.