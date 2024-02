Frosinone-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Frosinone-Roma, penultimo match della 25esima giornata di Serie A. Allo Stadio Benito Stirpe, i ciociari vogliono continuare il loro campionato a metà classifica, di contro i giallorossi, dopo la sconfitta contro l’Inter (la prima in epoca De Rossi) vogliono ridare la caccia alla zona Champions.



LE ULTIME - Nei giallazzurri mister Di Francesco vede l'infermeria ancora piena: sono out in 7, il solo Zortea ha possibilità (poche) di strappare una convocazione. Il tecnico deve inoltre ovviare all'assenza per squalifica di Romagnoli, al centro della difesa la coppia Monterisi-Okoli mentre terzini agiranno Gelli e Lirola. A centrocampo Mazzitelli e Harroui schierati ai lati della regia di Barrenechea. Avanti Kaio Jorge rimane insidiato da Cheddira per il ruolo di prima punta, ali offensive invece saranno Seck e Soulè.



Nei giallorossi mister De Rossi dovrebbe rinnovare la fiducia a El Shaarawy nel tridente d'attacco con Lukaku e la novità Baldanzi che può far rifiatare Dybala visti i tanti impegni ravvicinati tra campionato e Europa League. A centrocampo dall'inizio Cristante e Bove, ultima maglia in ballo tra Pellegrini (in pole) e Paredes. Al centro della difesa verso la conferma Huijsen, sulla destra verso una maglia di titolare invece Kristensen. Sulla sinistra agirà Angelino, pronto a subentrare Spinazzola. In porta Rui Patricio.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.



DOVE VEDERLA - Frosinone-Roma si giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle 18. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.