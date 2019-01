Un personaggio con poco rispetto per le regole, ma che stavolta ha superato decisamente il limite. L'attaccante del Fulham Aboubakar Kamara sarebbe stato arrestato dalla polizia, all'interno del centro sportivo dei Cottagers dopo una furiosa lite con un membro dello staff. A rivelarlo è il Daily Mail, che racconta come il calciatore originario della Mauritania si fosse recato al campo di allenamento per discutere del proprio futuro dopo essere stato messo fuori rosa dall'allenatore Claudio Ranieri. Ne sarebbe scaturita una rissa furibonda, sedata soltanto dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno posto Kamara in stato di arresto.



L'ennesima peripezia in una stagione complicatissima sotto l'aspetto disciplinare per il ragazzo, che aveva fatto infuriare una prima volta l'allenatore italiano per aver sottratto a Mitrovic e poi fallito il rigore calciato nel match contro l'Huddersfield e nei giorni scorsi aveva avuto un violento alterco col compagno di squadra durante una seduta di yoga, organizzata dal club per sedare gli animi. Proprio la decisione conseguente di Ranieri di retrocederlo nella formazione riserve ha fatto degenerare la situazione, fino all'arresto per aggressione e lesioni personali. Il Fulham ha commentato l'accaduto con una nota: "La persona che è stata arrestata è bandita a tempo indefinito da Motspur Park e da tutte le attività del club. Non faremo altri commenti, ma collaboreremo con ogni indagine o procedimento legale per garantire a tutti un luogo di lavoro sicuro".