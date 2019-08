Grazie a una doppietta di Gabriel Barbosa, il Flamengo batte 2-0 l'Emelec che all'andata aveva vinto con lo stesso punteggio. Poi i calci di rigore premiano la squadra brasiliana, che si qualifica ai quarti di finale in Copa Libertadores contro l'Internacional di Porto Alegre.



Possibile un'altra sfida tutta brasiliana tra Palmeiras e Gremio, che parte dalla vittoria per 2-0 dell'andata contro il Libertad. Avanti entrambe le grandi argentine River Plate e Boca Juniors, sotto gli occhi di De Rossi in tribuna alla Bombonera.



Copa Libertadores - Quarti di finale



Cerro Porteno-River Plate

Boca Juniors-LDU Quito

Internacional-Flamengo

Gremio (o Libertad)-Palmeiras