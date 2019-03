In una intervista concessa a Tuttosport, Maurizio Ganz si sofferma anche su Hakan Calhanoglu: "Mi aspetto che faccia il Calhanoglu dello scorso anno. Io penso che sia uno dei giocatori di maggior talento nella rosa. È cresciuto tanto nella fase di non possesso, perché corre tantissimo per la squadra. Ma lui deve poter fare la differenza in avanti, con gol e assist".