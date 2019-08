L'ex centrocampista della Lazio Paul Gascoigne sembra aver lasciato alle spalle i numerosi problemi di salute. A Sky Sports News ha raccontato le sue condizioni e il suo amore per il calcio: “Sta andando tutto per il meglio. Mi sono goduto la prima ad Anfield, e mi sono divertito a essere sincero. Non vedo l’ora di poter assistere a un altro incontro. E’ andata alla grande, ho riso tantissimo e non ricordo un l’ultima volta che mi sono divertito così”.



SUPPORTO E PASSIONE - Gascoigne respira ogni giorno l'affetto della gente: “Fa piacere sapere che l’intera nazione è con te. E’ emozionante sapere di essere un patrimonio nazionale. Cammino per strada e sento l’amore della gente. Mi chiedono come me la passo e mi rallegrano quando sono giù”. La passione per il calcio è ancora immensa: “Ho perso tante partite negli ultimi due anni ma al momento ho già scelto quelle per cui andrò allo stadio per la stagione. Voglio vederne anche altreò. Per quanto mi riguarda credo di non aver ancora accettato l’idea che la mia carriera sia finita. Anche quando giocavo era la stessa cosa, dopo ogni partita pensavo a quanto amassi il calcio e non vedevo l’ora di giocare la settimana dopo. E ad Anfield, venerdì, mi è successa la stessa cosa. La mattina dopo pensavo che sarei voluto scendere in campo. Sono una causa persa e credo sarò così per tutta la vita”