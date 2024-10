Gasperini: "Onorato di essere alla cerimonia del Pallone d'Oro, peccato non ci sia l'Atalanta"

Getty Images

Gian Piero, tecnico dell', ha parlato a Sky dopo la vittoria per 6-1 contro il Verona:"Se ne avessimo fatto uno contro il Celtic in Champions sarebbe stato meglio, ma ci teniamo la prestazione di oggi, davvero qualitativa. Forse abbiamo solo trovato quel che ci è mancato mercoledì, ovvero stapparla. A volte ci sono delle pieghe difficilmente spiegabili, come il Borussia Dortmund che dà sette gol al Celtic e poi ne prende cinque a Madrid. Continuo a ritenere il Verona una buona squadra".- "Bellissimo andare a Parigi, sono onorato di esserci io e che ci sia Lookman, ma mi dispiace che non ci sia l'Atalanta come squadra".

- "Credo che uno dei nostri limiti sia quello relativo alle troppe interruzioni, troppi fischi, troppe simulazioni, gente che si rotola in terra e rallenta il gioco. Spero che le tv comincino a mettere in luce queste cose".