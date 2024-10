Milan, Morata e Abraham non bastano: contatti per Gimenez, il feeling è forte

Ilnon ha sposato quello che sarà. Alvaroha dato subito ottime risposte maPossibilmente tanti gol. Un identikit che, tranne l’ultima voce, sembra corrispondere a quello di Tammyma il futuro dell’inglese passerà dalle prestazioni di questi mesi e il club rossonero non può rimanere concentrato solo su di lui. Ecco perché i dialoghi con intermediari e agenti vanno comunque avanti come aggiornamento a 360 gradi.Santiago, attaccante classe 2001 del Feyenoord e della nazionale messicana, è sicuramente l’obiettivo più concretoestiva di calciomercato. Tra le parti il feeling è forte, una pista da tenere in grande considerazione.

Diversi sono gli aspetti che rendono la pista Gimenez assolutamente praticabile per il Milan. In primis la volontà del giocatore che ha sempre manifestato il gradimento totale al trasferimento in rossonero.Senza dimenticare che il Tottenham, club che sembrava essere forte sul giocatore, ha poi deciso di investire forte su Solanke. Resta da capire se il club rossonero proverà un affondo già a gennaio o solo al termine di questa stagione, Gimenez torna in quota per il Milan.