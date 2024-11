Gazzetta dello Sport - Il Milan ripensa a Brahim Diaz per gennaio

, coi giusti incastri. Secondo La Gazzetta dello Sport,in questo anno e mezzo di lontananza dal Milano e dal rossonero per l'attaccante di Real Madrid e Marocco:Complice l'infortunio che lo ha bloccato da metà settembre a metà ottobre,(di cui appena 2 da titolare) in campionato e 45' in Champions League. Con un magro bottino di una rete e di un assist.a Madrid non ha costretto solamente Bellingham a cambiare posizione in campo – risentendone in maniera evidente a livello di rendimento – o Rodrygo a guardare spesso dalla panchina.e, per La Gazzetta dello Sport, il desiderio di godere altrove di una considerazione diversa non è da escludere. I legami col Milan e con alcuni componenti del suo spogliatoio non si sono mai allentati, nemmeno a distanza, come ha confermato il recente incrocio in Champions e l'amicizia fraterna con Theo Hernandez.Nascono da qui iin altri ruoli. E Brahim Diaz rientra in questo novero, per la sua conoscenza dell'ambiente milanista, per la sua capacità di essereBrahim Diaz ha già indossato la maglia del Milan da agosto 2021 a maggio 2023, con la formula del prestito biennale, ed è legato al Real Madrid fino a giugno 2027. Lì davanti, alla Casa Blanca, c'è grande traffico: oltre a lui e Rodrygo, non hanno trovato sin qui troppo spazio nemmeno due giovani talenti come Arda Guler ed Endrick, lecito dunque che ci si possa guardare attorno per tornare a giocare con regolarità. Idee e suggestioni per ora, ma gennaio non è così lontano e il momento per avviare i primi contatti concreti è questo.