Gazzetta - Juventus, su Gatti c'è il Newcastle: ecco l'offerta che farebbe vacillare Giuntoli

It's raining cats and dogs, piovono gatti e cani. A Londra dicono così quando piove forte, mentre nel Tyneside ora come ora stanno attenti ai primi. Il Newcastle infatti, a leggere quanto riporta La Gazzetta dello Sport stamani, è interessato a Federico Gatti, centrale della Juventus impegnato con l'Italia a Euro 2024.



RIFLESSIONE - Non siamo ancora al momento dell'offerta, ma è stato rilevato un interessamento da parte dei Magpies, che osservano anche l'inglese del Milan Tomori per quel ruolo. Le voci parlano di una possibile proposta da 25-30 milioni di euro che, se arrivasse davvero alla Continassa, farebbe quantomeno riflettere Cristiano Giuntoli sulle esigenze di bilancio. Gatti è parte integrante del progetto, ma nessuno è incedibile di questi tempi.

E SE VA VIA? - Il primo nome è noto, Riccardo Calafiori (che piace a prescindere da Gatti via o meno), poi l'ex Spezia Jakub Kiwior, polacco, oggi all'Arsenal. E la Rosea cita anche Jean-Clair Todibo, centrale francese che non si è trasferito dal Nizza al Manchester United per via del blocco imposto dalla Uefa: i due club hanno la stessa proprietà, la Ineos di Ratcliffe.