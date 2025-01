Gazzetta - Roma, contatto con Farioli. Ranieri impressionato

AFP via Getty Images

Lapensa a questa stagione e alla prossima. Epensa contemporaneamente alla stagione in corso e anche a consigliare il club per la nomina del suo successore. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport,Contatti conoscitivi, anche se ovviamente più per Ranieri che per Ghisolfi, che Farioli lo conosce già bene, avendoci lavorato insieme a Nizza lo scorso anno (fu proprio l’attuale responsabile dell’area tecnica giallorossa a sceglierlo ed a portarlo poi in Francia).

Secondo il quotidiano,, come è anche suo solito fare., anche se per le valutazioni finali ci vorrà ancora un po’ di tempo. Di certo c’è che Farioli in questo momento è un nome caldo, di quelli che possono aspirare ad allenare la Roma nella prossima stagione. Soprattutto se poi dovesse restare a Trigoria anche lo stesso Ghisolfi, con cui Farioli ha un ottimo rapporto, nonostante qualche “frizione” legata al trading di calciatori nella stagione vissuta insieme in Francia.

e viene dal successo per 2-0 in casa dell’Heerenveen. Oggi in classifica è a una sola lunghezza di distanza dalla vetta, occupata dal Psv Eindhoven (45 punti contro 46). Tanto per capirci, lo scorso anno in questo momento storico della Eredivisie l’Ajax era quinto in classifica.