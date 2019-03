Rimandato la settimana scorsa a causa delle impellenze del calendario, l’appuntamento con l’Us Baiardo (Eccellenza) è regolarmente andato in scena nella giornata di oggi. L’amichevole si è rivelata un buon rodaggio per i rossoblù, che in mattinata avevano effettuato una seduta tattica, davanti a circa 200 tifosi. Mister Prandelli ha mischiato le carte e varato due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, dando spazio a tutti gli elementi a disposizione. Il tabellino finale riporta il risultato di 8-1. Questa la sequenza delle reti realizzate. Primo tempo: 4’ e 37 Lapadula, 12’ Rosati (B), 36’ Dalmonte. Secondo tempo: 17’ e 27’ Kouamè, 31’ Lazovic, 35’ Sanabria, 40’ Criscito.