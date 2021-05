Inutile per la classifica, la sfida di sabato sera tra Cagliari e Genoa potrebbe assumere un significato particolare per i liguri almeno a livello statistico.



In caso di vittoria alla Sardegna Arena, infatti il Grifone stabilirebbe il miglior bottino di punti degli ultimi cinque campionati. Da quando è terminata l'epoca di Gian Piero Gasperini, nella stagione 2015-16, infatti i rossoblù non sono mai andati oltre i 41 punti. Soglia raggiunta nella primavera 2018, sempre con Davide Ballardini in panchina e che sabato lo stesso tecnico potrebbe ritoccare al rialzo, toccando quota 42 in caso di bottino pieno sull'isola.



Nelle altre tre stagioni del post-Gasp il Genoa non è mai andato oltre i 39 punti del passato campionato, fermandosi a 38 due anni fa e addirittura a 36 nel 2016/17.



Arrivare a 42 rappresenterebbe inoltre un record personale anche per Ballardini, che peraltro finora ha già fatto meglio delle due prime esperienze in rossoblù. Sia nel 2010/11 che nel 2012/12, infatti, il Grifone guidato dal ravennate si salvò accumulando 38 punti.