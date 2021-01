Il Genoa non ha dubbi: vuole riportare in rossoblù Sokratis Papastathopoulos. E per riuscirci il club di Enrico Preziosi mette in campo l'artiglieria pesante.



La missione per persuadere il difensore greco dell'Arsenal a reindossare la maglia del club più antico d'Italia undici anni dopo il suo addio passa infatti non solo attraverso un contratto da due stagioni e mezzo ma anche e soprattutto dall'opera convincitoria di due suoi vecchi compagni ai tempi di Pegli. Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, infatti, nelle scorse ore Mimmo Criscito e Marco Rossi, attuale e vecchio capitano del Grifone, avrebbero contattato personalmente il Papa cercando di strappargli un 'sì!'.



Il pericolo per il Genoa, che attende una risposta dal giocatore in tempi brevi, è rappresentato dalla concorrenza del Fenerbahce, altro club che ha messo il 32enne di Kalamata nel proprio mirino.