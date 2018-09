L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Frosinone: "Delle trasferte che abbiamo affrontato questa sarà la trasferta più delicata. Il Frosinone nelle cinque gare che ha giocato ha incontrato Juventus, Lazio e Roma, col Bologna se l'è giocata. Forse hanno sbagliato la partita in casa con la Sampdoria, per il Frosinone il campionato inizia domani e ce la metteranno tutta".



Sulla formazione: "Non so se faremo qualche cambiamento, siamo alla terza partita in sette giorni, non dobbiamo abbassare la tensione. Se ho già in testa chi sarà il portiere? Vediamo, abbiamo già deciso. Domani non ci saranno Rolon per un fastidio, Lopez e Lapadula e Romero".



Su Piatek: "Le voci su di lui? Sta vivendo uno splendido periodo e deve imparare a convivere con la popolarità, questi momenti vanno gestiti bene e credo che lui lo stia facendo. Siamo all'inizio, ha fatto tanto, ma è ancora nulla rispetto a tutta la stagione".



Sul possibile ritorno di Miguel Veloso: "È un calciatore svincolato, persona seria e di qualità che si sta preparando qui da noi: fisicamente sta bene, questo è un ambiente che conosce, noi conosciamo lui. Si sta allenando, si prepara perchè magari c'è la possibilità per lui di avere un'occasione: che sia qui o sia da un'altra parte si vedrà in un secondo momento, la sua idea è di rimettersi apposto per essere pronto, ma non sono stati fatti altri ragionamenti".