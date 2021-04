Davide Ballardini, allenatore del Genoa, a Sky Sport ha parlato così dopo il 2-2 contro la Fiorentina: “Scamacca ha qualità importantissime. Da qui a dire che può essere pronto per la Nazionale, c’è bisogno di aspettare un po’… dico di no, adesso no. Ha avuto un gennaio un po’ tribolato, c’erano tante voci su di lui ma ha 20 anni e qualità importanti. E’ rapido, veloce, abile con la palla, deve imparare a muoversi nel gioco, ovvero senza la palla. Ma imparerà perché è un ragazzo umile. Se da qui in avanti fa grandi gol e grandi partite, vediamo per l’Europeo”.



DESTRO - “Mattia ora lo vedo sempre nel gioco. Attacca, difende, si fa vedere, è sempre dentro la partita. Il difetto che vedevo in Destro era che alcune volte si assentava, ora invece fa la partita. I suoi compagni dicono che ha il killer instinct… io dico sempre a Shomurodov che deve imparare da Destro“.