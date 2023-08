La Sampdoria fa sul serio per Massimo Coda.

Il colpo in attacco dei blucerchiati potrebbe essere l'attuale centravanti del Genoa, chiuso in rossoblù dall'arrivo di Mateo Retegui.



Quella doriana è solo l'ultima di una lunga serie di società interessate alle prestazione del 34enne campano, seguito in pratica da mezza Serie B. A differenza delle concorrenti, però, la Samp pare l'unica al momento ad essere andata oltre i sondaggi avanzando una proposta concreta al Grifone.



Stando a quanto scrive Il Secolo XIX, i blucerchiati avrebbero messo sul tavolo un'offerta da un milione per il prestito annuale del giocatore, del quale dovranno poi sobbarcarsi anche il pesante ingaggio, circa 750mila euro netti a stagione.



Sia il Genoa che il giocatore avrebbero preso tempo, assicurando di dare una risposta a tal riguardo entro la giornata odierna.