Domenico Criscito, difensore del Genoa, parla a Dazn dopo la partita vinta 2-1 contro il Napoli: "Di fronte avevamo una squadra forte: sono entrati giocatori di spessore e sapevamo potesse arrivare la giocata. Abbiamo mantenuto la concentrazione, peccato solo per il gol subito, perché ci tenevamo a non subirne".



SULLA PARTITA - "Sì, anche se sapevamo che il Napoli sugli esterni avesse giocatori tecnici in grado di saltare l'uomo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di come l'abbiamo preparata. Bisogna continuare così, perché l'errore più grande sarebbe quello di fermarsi".



SU PERIN - "Mattia è fantastico. Gliel'ho detto subito dopo la partita: la parata su Demme è eccezionale. Ci trasmette sicurezza, fuori dal campo ci dà tanto, e avere un aiuto di questo genere dalla porta è importante".