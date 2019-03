Domenico Criscito, capitano del Genoa, parla dei rossoblù e del loro allenatore, Cesare Prandelli: "Con Prandelli si può aprire un ciclo. E' arrivato in un momento di difficoltà ma ha dimostrato di essere un grande allenatore, ci ha trasmesso le sue idee e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi. Penso che Genova possa sognare, è una piazza bellissima e merita davvero tanto".



"Domenica abbiamo vinto contro i campioni d'Italia, è stata la prima sconfitta per loro e siamo contenti - continua Criscito, come si legge su Repubblica.it -. Dobbiamo affrontare ora le prossime partite con la consapevolezza di essere una squadra e un gruppo forte. Alla ripresa ci aspetta una trasferta difficile come quella di Udine ma la stiamo preparando nel migliore dei modi. Loro daranno il massimo ma la stessa cosa dobbiamo fare noi".