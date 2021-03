Un lungo romanzo con pagine tinte quasi integralmente di rosso e di blu. Seppur il suo incipit sia stato in bianco e nero.14 anni dopo il suo esordio in Serie A, avvenuto nel 2007 con la Juventus,ha toccato ieri sera il traguardo delle. 192 delle quali disputate con addosso la maglia numero 4 del Genoa. Un momento speciale, arrivato proprio nella sera della gara più sentita dell'anno, che la società a cui ha giurato amore eterno ha voluto celebrare prima del fischio d'inizio del derby consegnando al proprio capitano una maglietta celebrativa.Emozioni forti per lo scugnizzo diventato balilla all'ombra della Lanterna. Purtroppo non coronate adeguatamente dal verdetto del campo: “– ha scritto Criscito sul proprio profilo Instagram – Abbiamo pagato l’unica disattenzione della partita, una partita giocata a viso aperto. Ai punti avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio…guardiamo avanti che ci aspettano altre partite molto difficili.