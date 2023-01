Diciotto mesi dopo l'addio le strade del Genoa e di Edoardo Goldaniga potrebbero reincrociarsi.

Il difensore lombardo già protagonista in rossoblù per due stagione tra il 2019 e i 2021, sarebbe entrato nel mirino del club ligure che vorrebbe riportarlo a Pegli già in questa sessione di mercato.



Il Cagliari, attuale club del 29enne lombardo, a quanto scrive La Nuova Sardegna sarebbe disposto a cederlo soltanto qualora dovesse mettere le mani su un altro difensore domiciliato a Genova, ma sulla sponda opposta del Bisagno: il sampdoriano Omar Colley.