Quello che prenderà il via subito dopo la sosta per le Nazionali sarà un finale di stagione importante per molti tesserati del Genoa.

Da Mattia Perin a Goran Pandev, da Mimmo Criscito a Davide Ballardini, alcuni dei senatori più importanti del collettivo rossoblù sono a pochi passi dal raggiungere prestigiosi traguardi personali.



Il portiere di Latina e il capitano intravedono al proprio orizzonte la soglia delle duecento presenze in Serie A con la maglia del club in cui sono nati, cresciuti e si sono affermati. Come ricorda il sito ufficiale della società più antica d'Italia, Perin raggiungerà la fatidica quota tra altre sette partite mentre a Criscito ne basteranno due di meno. E non è detto che la doppia festa non possa avvenire in contemporanea.



Vicinissimi ad un obiettivo a tre cifre sono poi anche l'eterno Pandev e il mago Ballardini. Al trequartista macedone, dopo aver trascinato la propria nazionale alla prima storica qualificazione alla fase finale di un campionato europeo, mancano due reti per iscrivere il suo nome nell'esclusivo club dei cannonieri con almeno 100 gol realizzati in Serie A. Quota 100 che è anche l'obiettivo del mister romagnolo. In questo caso, però, si tratta di presenze sulla panchina rossoblù e per metterle a referto basterà attendere fino alla prossima gara del Genoa, quella di sabato 3 aprile contro la Fiorentina.