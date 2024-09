Genoa, De Winter si blocca in Nazionale: altro guaio per Gilardino

Getty Images

Piove sul bagnato in casa Genoa. Alla lista già corposa degli infortunati si è aggiunto nella giornata di ieri anche il nome diennesimo giocatore del reparto arretrato di Alberto Gilardino a dover pagare dazio alla sfortuna.Il difensore belga era stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore, in vista degli impegni in Nations League dei Diavoli Rossi contro Israele e Francia, tutte squadre per altro inserite nel medesimo girone dell'Italia. A poche ore dal suo arrivo nel ritiro della selezione allenata da Domenico Tedesco,In sua sostituzione è stato chiamato Sebastian Bornauw del Wolfsburg.

Nella nota ufficiale diffusa attraverso i social, il Belgio non ha specificato quale tipo di infortunio sia occorso a De Winter. Spetterà dunque allo staff medico del Genoa stabilirlo, indicando contestualmente anche i tempi di recupero del ragazzo la cui assenza, in vista della gara contro la Roma del 15 settembre, si aggiunge a quelle probabili di Bani, Zanoli e Matturro.