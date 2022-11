Il Genoa ha scelto: avanti con Blessin. Dopo due giorni in cui la posizione dell'allenatore tedesco sembrava segnata, con un esonero che appariva come la decisione ormai presa dal club, è arrivata la scelta a sorpresa. Niente Andreazzoli, niente Bjelica e nemmeno Gilardino, attuale allenatore della Primavera rossoblù: Blessin resta alla guida della squadra e continua a lavorare in vista della sfida col Cittadella della prossima domenica.



I NUMERI - Gli ultimi risultati deludenti, con due pareggi e due sconfitte in quattro giornate, hanno fatto finire la squadra nel mirino delle critiche dei tifosi: fischi sono arrivati domenica al Curi dopo l'1-0 degli umbri, ultimi in classifica, così come la settimana prima a Marassi al termine dell'1-1 contro il Como terzultimo. Proprio il rendimento in casa, con una sola vittoria in sette partite, è il punto più negativo della gestione Blessin: davanti a sé ora l'allenatore ha due partite consecutive al Ferraris, contro Cittadella e Südtirol: la società e i tifosi si aspettano una rsvolta.