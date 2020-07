Se il campionato finisse oggi il Genoa si ritroverebbe in Serie B.



Un passo indietro nei risultati ma anche nel gioco rispetto al Grifone lasciato prima della pandemia che pure non sembra preoccupare più di tanto la dirigenza rossoblù. "Quello reiniziato a giugno - ha spiegato il ds Francesco Marroccu a Sky a margini della sfida di ieri con il Napoli - è un campionato che ha delle caratteristiche difficilmente preventivabili all’inizio. L’assenza del pubblico, le gare ravvicinate, la condizione fisica, ma soprattutto l’aspetto psicologico è quello che in questo momento dobbiamo gestire al meglio. Credo che con il passare delle partite il Genoa ritornerà a dimostrare il valore che aveva fatto vedere dopo il mercato di gennaio. Ritornerà grande fiducia, mancano otto partite, ventiquattro punti. Questo è il sentimento che pervade il nostro ambiente".



Per il direttore rossoblù il principale problema della squadra è a livello mentale: "Il campo è l’unico vero giudice della situazione. Ora dobbiamo dimostrare e giocare le partite, è una fase in cui siamo molto preoccupati del risultato, attanagliati da ansia e paura. L’invito che il club fa alla squadra è quello di giocatore con serenità, perché i valori dovrebbero emergere. Siamo fiduciosi per una squadra che potrà raggiungere la salvezza, nelle otto partite non nell’immediato".