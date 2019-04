Il Genoa si appresta a disputare quest'ultima fase di campionato con diverse incognite, legate soprattutto ad una classifica che si sta facendo sempre più brutta settimana dopo settimana.



Per ritrovare quelle certezze e quella serenità perdute da un pezzo ci vorrebbe una vittoria rigenerante già sabato pomeriggio contro il Torino. Quella con i Granata è la classica gara da non sbagliare per i rossoblù che tuttavia dovranno fare a meno di due pedine fondamentali come di Biraschi e Pandev.



Proprio l'assenza del difensore Romano costringerà Cesare Prandelli a ridisegnare il proprio pacchetto arretrato. Il dubbio del tecnico è quello se optare per la linea a3, vista nelle ultime uscite contro Napoli e Sampdoria, oppure riproporre lo schema a 4, inserendo Zukanovic al fianco di Romero con Pereira e Criscito ad agire sulle fasce.



Una scelta che ovviamente ricadrà anche sul centrocampo mentre l'unica certezza sembra essere il numero delle punte che saranno sempre due