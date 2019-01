La fine di un anno e l'inizio di un altro sono da sempre i periodi migliori per fare bilanci ed assegnare riconoscimenti.E' così in ogni settore della vita ed anche il calcio non fa eccezioni. In questi giorni, ad esempio,. Tra queste ce ne sono due nelle quali compaiono altrettanti giocatori del Genoa. Sono quelle relative aiNella prima graduatoria figura, il portiere romeno capace di guadagnarsi sul campo, a scapito del collega Marchetti, i galloni da titolare dei pali rossoblù. Arrivato in estate dall'Inter, club cghe ha mantenuto nei suoi riguardi un'opzione di riacquisto, Radu dopo qualche incertezza iniziale si sta dimostrando un giocatore fondamentale per le sorti del Grifone, autore di parate spesso provvidenziali per i rossoblù. Nell'altra classifica, quella relativa ai migliori esordienti del nostro campionato compare invece, 21enne difensore argentino prelevato dal Belgrano. Anch'egli, come il compagno con i guanti, dopo un avvio di stagione da riserva ha saputo superare la concorrenza di tutti i colleghi di reparto entrando in campo nella gara esterna con la Juventus per non uscire più dall'undici titolare. Un rendimento in ascesa che ha attirato su di lui le attenzioni di mercato di diversi grandi club, a cominciare proprio dai bianconeri Campioni d'Italia.Il futuro di entrambi difficilmente sarà ancora rossoblù, intanto però il popolo genoano potrà goderseli almeno fino al termine di questa stagione.