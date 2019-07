Quello tra Genoa e Fiorentina è un duello di mercato che sembra riproporsi ciclicamente In questa calda estate.



L'ultimo comune obiettivo conteso dalle due formazioni sembra essere Daichi Kamada, trequartista giapponese dell'Eintracht Francoforte.



A seguire con particolare attenzione il giovane fantasista nipponico, reduce da un'ottima stagione in Belgio tra le fila del Sint-Truiden che l'ha portato a ricevere anche la prima convocazione in nazionale maggiore, e soprattutto la società rossoblù convinta che il ragazzo possa essere la fionda ideale per lanciare verso la porta avversaria le punte di Andreazzoli.



Secondo Il Secolo XIX tuttavia sul giocatore si starebbe muovendo anche la Fiorentina che per battere la concorrenza del club ligure sarebbe disposta a mettere sul piatto un'offerta più alta rispetto ai 4,5 milioni di euro richiesti dall'Eintracht.