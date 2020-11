"Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico”: con una nota ufficiale, uscita poco fa sui canali social del club rossoblù, il Genoa annuncia di aver di fatto esautorato i poteri al suo ormai ex direttore sportivo.



Faggiano era arrivato al Genoa lo scorso agosto, all'indomani della salvezza raggiunta al termine dell'ultimo campionato. La sua avventura in Liguria è però durata appena tre mesi e mezzo. Sulle cause della rottura tra il club e il dirigente pugliese ci sarebbero divergenze di vedute tra quest'ultimo e il presidente Enrico Preziosi.



Per ironia della sorte il licenziamento di Faggiano arriva a due giorni dalla sfida di campionato contro il Parma, suo vecchio club.