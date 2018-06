Sistemata la porta con l'arrivo ormai definito di Federico Marchetti, ora il Genoa si concentra sugli altri reparti del campo. Il prossimo rinforzo rossoblu dovrebbe arrivare in attacco con lo sbarco del giovane polacco Krzysztof Piatek.



Il centravanti del Cracovia e della nazionale under 21 biancorossa potrebbe essere a Genova già nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e successivamente firmare il suo nuovo contratto con il club più antico d'Italia.



Se tutto andrà come previsto e non ci dovessero essere sorprese negative, il Genoa preleverà il ragazzo versando una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro al suo attuale club di appartenenza.