Luca Lipani non si muove da Genova. Almeno per il momento.



Malgrado le voci insistenti che da settimane si susseguono e che negli ultimi giorni sono fortemente incrementate, dando il giovane centrocampista ligure vicinissimo all'approdo prima alla Juventus poi al Sassuolo, il Genoa ci tiene a smentire pubblicamente qualsiasi intesa a tal proposito: "Nessun accordo è stato definito", fa sapere il club attraverso un virgolettato comparso stamane sul Secolo XIX.



Una precisazione parziale e non totale che esclude una partenza immediata del giocatore fresco campione d'Europa con la nazionale Under 19 ma non una possibile cessione già nell'attuale finestra di mercato.