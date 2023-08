Si allunga la lista delle squadre interessate a Massimo Coda.



L’esperto centravanti del Genoa, in uscita dopo l'arrivo in rossoblù di Mateo Retegui, è l'oggetto del desiderio di molti club di B che sullo straordinario feeling del trentaquattrenne campano con le porte della serie cadetta vorrebbero fare affidamento in vista della prossima stagione.



Sondato da settimane dalla Cremonese, senza che tuttavia i lombardi siano ancora riusciti ad assestare il colpo vincente, ora Coda è entrato nel mirino anche del Venezia, società che non nasconde le proprie ambizioni di ritorno in Serie A.