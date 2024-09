Genoa, Gilardino: "Dopo lo svantaggio non abbiamo ragionato da squadra. Ecco come sta Messias"

Getty Images

Dopo la sconfitta del suocontro il, Albertoha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"Io riporto quello che ho detto ai ragazzi poco fa: credo che sino allo svantaggio abbaiamo fatto un'ottima gara. Ad inizio secondo tempo ci è mancato qualcosa, dopo il gol abbiamo pensato singolarmente e non più di squadra, indipendentemente dall'episodio del rigore. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato occasioni per far gol. Dobbiamo concretizzare e, dal punto di vista di alcuni giocatori, prendersi la responsabilità e andare nell'uno contro uno come ha fatto Messias".

"Se il loro ingresso è un segnale alla società? Non voglio mandare segnali a nessuno. Come ho detto ieri in conferenza, ho questi ragazzi a disposizione. Ho provato in tutti i modi, non sempre va bene. Dopo lo 0-2 c'è stata troppa confusione da parte nostra. Dobbiamo mantenere lucidità ma sono cose su cui larviamo e lavoreremo"."Credo sia solo fatica. Mi auguro non sia nulla di grave"."Mi è piaciuto l'atteggiamento fino al gol è stato positivo. Dobbiamo concretizzare le occasioni che andiamo a creare perché in Serie A qualsiasi squadra ti può far male e così ha fatto il Verona che ha meritato di vincere. Ci portiamo a casa questa sconfitta con grandissima amarezza ma le partite durano 96 minuti, sarà da inserimento per tutti, a me in primis. Le squadre quest'anno, le così dette 'medio-piccole' si sono rinforzare tutte. E' un dato di fatto. Sarà dura vincere contro chiunque, in casa e fuori".

"Me lo auguro. Farò valutazioni su Bani, Ankeye, Matturro, Miretti. Sono situazioni che insieme allo staff tecnico cercheremo di venire a capo"."E' la Serie A. Il Verona rispecchia i valori della categoria. Trova giocatori all'estero che poi arrivano e fanno la differenza"."Pinamonti aveva i crampi, Ekuban ha bisogno di più minutaggio, è entrato Ekhator. Ho cercato di mettere più peso davanti, non è andata bene e ci portiamo a casa questa sconfitta pensando dove dobbiamo migliorare e preparandoci al massimo in pochi giorni, perché rientreranno i nazionali, la prossima partita".

"E' attivo, sveglio per 95 minuti, ha un potenziale importante e fa la differenza in qualsiasi ruolo dei tre dietro. Ha margini di miglioramento incredibili che non sa nemmeno lui"."E' un 2005 una mezzala, ha gamba. E' da pochi giorni con noi e le valutazioni tecniche verranno fatte nelle prossime settimane".