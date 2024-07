Genoa, Gilardino: "Gudmundsson mi ha detto che è felice qui. Martinez? Non sarà facile sostituirlo"

Dal ritiro di Moena, dove è impegnato con il suo Genoa nella preparazione pre-stagionale, l'allenatore del Grifone Alberto Gilardino si è concesso ai microfoni di Sky Sport.Inevitabile per lui una domanda sul futuro di Albert Gudmundsson, gioiello rossoblù ricercato da molti club: "La società con me è stata chiara - ha ammesso il tecnico -, l'ho detto anche alla presentazione. Si allena, è un grande professionista. L'Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momentocome ci abbiamo creduto nella scorsa stagione".

Da un giocatore che potrebbe andare all'Inter a uno che il nerazzurro lo ha sposato ufficialmente due settimane fa. Dopo Gudmundsson Gilardino ha risposto anche alla domanda sulla cessione di Josep Martinez e di come procede la ricerca del suo sostituto: "".Sul gran numero di giocatori a sua disposizione e sulla necessità di dare il giusto spazio a tutti, il tecnico piemontese ha infine aggiunto: "E' normale che, che fanno la differenza,. Sono scelte societarie. Per quel che mi riguarda e per ciò che mi dice la societàAvere questo materiale tecnico è sicuramente stimolante".