Getty Images

Tra i protagonisti dell'ultima giornata di campionato c'è, il nuovo portiere del Genoa che in casa del Venezia ha respinto un rigore di Pohjanpalo, il primo da quando gioca in rossoblù. Oggi, dieci anni fa, il portiere classe '95 debuttava in Serie A con la maglia del Verona, al Bentegodi. A 19 anni era stato lanciato titolare da Mandorlini tra i pali della porta gialloblù, in una partita che il Verona pareggia... contro il Genoa. E oggi, per Gollini, è uno step importante da festeggiare con i colori che quel giorno aveva affrontato da avversario.

- Per l'anniversario del suo esordio in Serie A il portiere ha pubblicato uno post sui suoi canali social: "24/09/2014 - 24/09/2024. Dieci anni dal mio esordio in Serie A....ci sono ancora tante pagine da scrivere!".