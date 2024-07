Genoa, Gollini ha iniziato le visite mediche: le condizioni del suo arrivo dall'Atalanta

Getty Images

Tre settimane dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter,Nella mattinata odiernaè sbarcato in città e proprio in questi minuti si sta sottoponendo al rituale delle visite mediche nella clinica di fiducia del club rossoblù.Gollini ha trascorso lo scorso anno in prestito al Napoli.al termine del prossimo campionato a fronte del versamento di 3,5 milioni di euro nelle casse dei bergamaschi.

Nato a Bologna nel 1995, Gollini è cresciuto nelle giovanili di Spal e Fiorentina prima di passare, non ancora maggiorenne, al Manchester United. Riportato in Italia dal Verona nel 2014, ha poi giocato con Aston Villa, Atalanta, Tottenham e Fiorentina, prima della recente e già citata esperienza all'ombra del Vesuvio. Il 15 novembre 2019 ha debuttato in Nazionale in occasione della sfida contro la Bosnia vinta per 3-0 dagli Azzurri.