Genoa, la 777 ha deciso: niente de Gea, si vira su Gollini. Domani le visite mediche

La 777 Partners, holding americana proprietaria del club più antico d'Italia, ha deciso di non portare a Pegli il 33enne portiere spagnolo. Troppe le incognite legate a un giocatore rimasto inattivo negli ultimi 14 mesi. Troppo alto l'investimento da eseguire sullo spagnolo, che chiedeva al Grifone un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.Dubbi che sono diventati scelte definitive quando in giornata si è sparsa la voce del mancato accordo tra il Monza efacendo balzare quest'ultimo in cima alla lista di preferenze del Grifone. Già la scorsa settimana il club rossoblù e l'estremo difensore bolognese avevano infatti raggiunto un accordo sulla parola, rimasto in stand-by quando è apparsa all'orizzonte la possibilità da parte dei rossoblù di tesserare l'ex portiere del Manchester United.

Gollini è atteso a Genova già nella serata di oggi, mentre domani si sottoporrà al rituale delle visite mediche. Arriva alla corte di Gilardino a