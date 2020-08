Guarda in casa Genoa il Crotone, alla ricerca di rinforzi per affrontare la sua terza stagione in Serie A.



Tra i profili sondati dalla dirigenza ionica, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche quello di un esterno di proprietà dei liguri che tuttavia la maglia del Grifone non l'ha mai indossato, almeno in gare ufficiali: ​Pawel Jaroszynski.



Il laterale polacco è reduce dalla stagione in prestito alla Salernitana e nonostante l'intenzione dei campani sia quella di provare a trattenerlo ancora, un'eventuale offerta proveniente dalla Serie A verrebbe quasi certamente preferita dal ragazzo.