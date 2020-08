Filippo Falco e il Genoa sono sempre più vicini.



Fortemente cercato dal neo ds rossoblù Daniele Faggiano, il trequartista pugliese potrebbe essere il primo rinforzo per il nuovo Grifone che negli ultimi giorni sembra aver battuto la concorrenza di Parma, Sassuolo e Sampdoria. Per garantirsi le prestazioni del Messi del Salento, tuttavia, il Genoa dovrà prima fare i conti con la dirigenza del Lecce, per nulla disposta a cedere il proprio gioiello a buon mercato nonostante la retrocessione in Serie B.



La richiesta dei pugliesi si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Una cifra che per il momento i liguri ritengono eccessiva e che proveranno a limare nelle prossime settimane.