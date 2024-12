Genoa, chi è il miliardario ex tennista Ion Tiriac interessato al club: possibile chiusura entro Natale

GETTY

Il club più antico d'Italia è prossimo ad un nuovo passaggio di proprietà dopo l'uscita definitiva delladal CDA certificata lo scorso sabato durante l'assemblea dei soci che ha ratificato anche un. 40 dei quali provenienti da un investitore al momento ancorale cui generalità saranno rese pubbliche entro il prossimo 15 gennaio.Secondo diversi rumors che sempre più insistentemente girano in città tuttaviadue degli uomini più ricchi e potenti dell'est Europa. Il primo è unche al termine della propria carriera sportiva ha costruito un autentico impero economico grazie a, arrivando a gestire attualmente un; il secondo è invece il suo socio storico, attuale proprietario del, più volte fotografato in passato assieme all'attuale amministratore delegato del GenoaI due avrebbero già trovato l'intesa per il passaggio di mano del Grifone e potrebbero annunciarlo già nei prossimi giorni.

Il club ligure, attualmente gestito dalla compagnia assicurativa texana, viene valutato