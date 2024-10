Genoa, il nuovo acquisto è in casa: Melegoni verso il reintegro

Getty Images

L'ennesimo infortunio che ha colpito nella giornata di ieri il Genoa, privandolo per alcune settimane di Morten Frendrup, ha convinto la dirigenza rossoblù a reintegrare a pieno titolonella squadra di Alberto Gilardino.Il centrocampista bergamasco era rimasto l'ultimo giocatore fuori rosa di un organico che in estate aveva visto partire tantissime pedine non rientranti nelle idee del tecnico di Biella. Melegoni, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, sarà dunque a disposizione di Gilardino già per la prossima partita del Grifone che, curiosamente, sarà sabato pomeriggio proprio in casa degli orobici.

Arrivato al Genoa nel 2020, il classe 1999 dopo due stagioni in rossoblù in cui ha collezionato 45 presenze e due gol, ne ha trascorse altrettante in prestito prima allo Standard Liegi poi alla Reggiana. In procinto di lasciare la Liguria la scorsa estate, non ha mai trovato l'intesa con i diversi club che lo hanno cercato. Adesso per lui l'avventura in rossoblù si aggiorna.